23 Ocak 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BERAT'IN ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR


Trabzonspor'da bu maçta sakatlığı, Baker ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son oynanan karşısındaki 11'inde mecburi değişiklikler yapacak olan teknik direktör 'nın, orta sahada cezalı Baker'in yerine yeni transfer 'e, Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Flavio'ya görev vermesi bekleniyor. Berat, Avcı'nın görev vermesi durumunda Süper Lig'de eski takımına karşı da ilk kez forma giymiş olacak.

2 İSİM CEZA SINIRINDA


Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve , Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , Halil, , Soner, , İlker, , Sami, Polomat, Murat

Trabzonspor: , Serkan, , Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

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