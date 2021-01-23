Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BERAT'IN ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maçta Abdülkadir Ömür sakatlığı, Baker ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son oynanan Konyaspor karşısındaki 11'inde mecburi değişiklikler yapacak olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, orta sahada cezalı Baker'in yerine yeni transfer Berat Özdemir'e, Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Flavio'ya görev vermesi bekleniyor. Berat, Avcı'nın görev vermesi durumunda Süper Lig'de eski takımına karşı da ilk kez forma giymiş olacak.
2 İSİM CEZA SINIRINDA
Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil, Oliveira, Soner, Toure, İlker, Mendoza, Sami, Polomat, Murat
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
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