Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Leo Duarte, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Aleksic, İrfan Can kahveci, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba.

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Erik Sabo, Samudio, Jovancic, Skoda

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