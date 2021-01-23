23 Ocak 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

Süper Lig'in 21. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

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Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Talbi, , Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Erik Sabo, Samudio, Jovancic, Skoda

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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