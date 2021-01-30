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Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Siopis, Efecan, Salih, Berkan, , Babacar

Sivasspor: , Ziya Erdal, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

Kasımpaşa - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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