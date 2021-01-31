Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında BB Erzurumspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı 31 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB. ERZURUMSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumki, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Chahechouhe, Cenk A. Alkılıç, Ricardo Gomes

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Ali Kaan Güneren, Sarlija, Lobzhanidze, İbrahim Akdağ, Paintsil, Diousse, Çekiçi, Badji

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