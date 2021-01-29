Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, yeni transfer Henry Onyekuru'nun golleriyle maçı 2-1 kazandı ve ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Kırmızı-siyahlıların, aldığı bu yenilgiyle evindeki yenilmezlik serisi de son buldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 51. ve 79. dakikalarda yeni transfer Henry Onyekuru kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+8'de penaltıdan Maxim'in ayağından geldi.

Galatasaray bu sonuçla birlikte puanını 42'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.

GAZİANTEP'İN SERİSİ SON BULDU

Gaziantep FK'nın, Galatasaray karşısında aldığı bu mağlubiyetle birlikte evinde yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz, ceza alanına girer girmez vurdu, Muslera topu son anda kornere çeldi.

14'üncü dakikada orta alandan hızlı gelişen Gaziantep atağında Güray topu kafayla indirdi. Dicko sol çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu, Muslera'nın parmaklarına çarpan top direkten döndü.

22'nci dakikada orta alandan hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu, Muslera uzanarak topu kornere gönderdi.

24'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına giren Belhanda kaleyi düşündü, Günay'dan dönen topu Babel ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem golden önce ofsayt bayrağını kaldırdı.

26'ncı dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında Taylan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Babel fileleri havalandırdı ancak pozisyondan önce yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havalandı.

32'nci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında savunma arkasına sarkan Babel solundaki Emre'yi gördü, onun vuruşunda top ağlara gitti ancak Babel'in pozisyonu için bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.

45'inci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında sağ çaprazda topla buluşan Oğuz'un içeriye gönderdiği topu kontrol eden Maxim'in vuruşunda topu kaleci Muslera kurtardı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazda topla buluşan Kerem ceza alanı içinde kaleyi düşündü. Günay köşeye giden topu çıkardı, boşta kalan topu Djilobodji kornere gönderdi.

51'inci dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında Arda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel, Onyekuru'ya bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. Yardımcı hakem ofsaytı işaret ederken, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.

57'nci dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim, Mirallas'ı gördü. O da soldan bindiren Güray'a bıraktı. Güray'ın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

70'inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Maxim topu soldan ceza alanına giren Dicko'ya attı. Dicko'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

76'ncı dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi topu çizgiden çıkardı.

79'uncu dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında Kerem'in ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru, ayağının ucuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

81'inci dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında soldan hareketlenen Onyekuru topu Babel'e göndendi. Onun vuruşunda top Günay'da kaldı.

90+6'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Güray'ın sol kanattan ortasında Enver Cenk yerde kaldı, Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Maxim, 90+8'inci dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Müsabaka deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

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