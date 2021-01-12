PFDK ceza yağdırdı! İsmail Kartal...

Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 5 Ocak itibarıyla resmen başladı. Kulüpler takımlarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, transfer bombalar peş peşe patladı. İşte Süper Lig'de ara transfer döneminde biten tüm transferler... | Son dakika transfer haberleri