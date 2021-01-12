PFDK ceza yağdırdı! İsmail Kartal...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Hataysporlu kaleci Munir'e 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Roco'ya 3 ve Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a da 1 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.01.2021 tarih ve 39 sayılı toplantısında Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarında almış olduğu kararlar şöyle:
"Hes Kablo Kayserispor Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor - Kayserispor Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
İttifak Holding Konyaspor Kulübü teknik sorumlusu İsmail Kartal'ın, 05.01.2021 tarihinde oynanan İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fatih Karagümrük sporcusu Enzo Pablo Roco'nun, 06.01.2021 tarihinde oynanan Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Atakaş Hatayspor Kulübü sporcusu Munir Mohand Mohamedi'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Hatayspor Süper Lig müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Ankaraspor Kulübünün, 07.01.2021 tarihinde oynanan Ankaraspor - Adanaspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları