Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Halil Umut Meler yönetecek

2020-2021 Sezonu Süper Lig 22. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçı olan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Sezonu Süper Lig 22. Hafta karşılaşmaları 29, 30 ve 31 Ocak'ta, TFF 1. Lig 19. Hafta karşılaşmaları 29, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat'ta, Misli.com 2. Lig 20. Hafta karşılaşmaları 26 ve 27 Ocak'ta, Misli.com 3. Lig 16 ve 18. Hafta karşılaşmaları ise 27 ve 28 Ocak'ta oynanacak.





İşte 22. haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR: HALİL UMUT MELER

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK: YASİN KOL

GAZİANTEP FK - GALATASARAY: METE KALKAVAN

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR: HÜSEYİN GÖÇEK

ALANYASPOR - SİVASSPOR: ZORBAY KÜÇÜK

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR: CÜNEYT ÇAKIR

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR: ABDULKADİR BİTİGEN

BB. ERZURUMSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ: ÜMİT ÖZTÜRK

DENİZLİSPOR - GÖZTEPE: SARPER BARIŞ SAKA

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR: BAHATTİN ŞİMŞEK

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