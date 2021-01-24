Yeni Malatyaspor-Galatasaray | CANLI
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. 2 maçlık galibiyet serisi bulunan Yeni Malatyaspor, seri oluşturma peşinde. Sarı-kırmızılı takım ise son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli puanlar kaybetmişti. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hadebe, Semih, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Kubilay, Umut.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel.
LİGDE 7. RANDEVU
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 8 golüne, Yeni Malatyaspor 5 golle yanıt verdi.
İki takım arasında son olarak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Galatasaray rakibini penaltılarla elemişti. Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazanamadı. Sarı-kırmızılılar, ligde Malatya'da oynanan 3 mücadelede 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Cimbom 16 gol atarken, kalesinde 11 gol yedi. Aslan son iki dış saha müsabakasında da rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray ligde deplasmanda son olarak Trabzonspor'u yenmişti.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN 2 TAKIMINDAN BİRİ
Galatasaray, bu sezon ligde kalesinde 17 gol yedi. Sarı-kırmızılılar bu performansıyla Alanyaspor ile ligin en az gol yiyen iki takımından biri olarak yer alıyor. Cimbom ligde oynadığı 19 karşılaşmanın 8'inde kalesini de gole kapadı.
Galatasaray ayrıca ligde rakip filelere bıraktığı 40 golle Beşiktaş'tan sonra en çok atan takım konumunda bulunuyor.
BELHANDA İLE LUYINDAMA SINIRDA
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde iki futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ile Christian Luyindama, mücadelede sarı kart görmeleri halinde deplasmanda Gaziantep FK karşılaşmasında görev alamayacak.
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
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