17 Ocak 2021, Pazar

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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin kadro değeri dudak uçuklattı!

Dev derbinin kadro değeri dudak uçuklattı!
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

ile arasında oynanacak derbinin kadro değerleri adeta dudak uçuklatıyor: 1 milyar 380 milyon TL!

ile arasında oynanacak derbinin kadro değerleri adeta dudak uçuklatıyor: 1 milyar 380 milyon TL! Beşiktaş'ın en değerli isimleri 7 milyon euro değerleri ile ile . İkiliyi 6.5 milyon euro değeri ile takip ediyor. G.Saray'ın Brezilyalı savunmacısı , 12 milyon euro değeri ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun ardından 'nın 7.5 milyon euro ve 'ın da 6.5 milyon euro değeri bulunuyor. Kalecilere bakıldığında Beşiktaşlı 'nun 1.3 milyon euro, Galatasaraylı Okan Kocuk'un ise 900 bin euro piyasa değeri bulunuyor.

(Fotomaç)

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