24 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında Feghouli oyuna devam edemedi!

G.Saray'da Feghouli oyuna devam edemedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında , 'ı ağırladı. Mücadelenin 26. dakikasında sarı-kırmızılılarda sakatlanarak oyuna devam edemedi. | Son dakika Galatasaray haberleri

'in 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadelenin 26. dakikasında durum 0-0 iken sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Faslı yıldızın yerine oyuna girdi. Faslı yıldız sakatlandıktan sonra saha zeminine isyan etti.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray | CANLI haberin devamı

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