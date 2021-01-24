Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Ünal Karaman ile yeni bir yola giren Göztepe karşısında 3 puan arayacak ve liderliğini korumaya çalışacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Göztepe maçı 24 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VIDA, WELINTON, RIDVAN, JOSEF, ATIBA, MENSAH, GHEZZAL (LJAJIC), LARIN, ABOUBAKAR
GÖZTEPE: İRFAN CAN, MURAT, MIHOJEVIC, TITI, BERKAN, OBINNA, SONER, ZULJ, HALIL, TRIPIC, NDIAYE
Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden ve zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlikle puan farkını 2 yaptı. Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son karşılaşmasında Göztepe'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılarda hedef 3 puan. Sezona İlhan Palut yönetiminde başlayan Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı oturturken, tecrübeli teknik adam yeni takımıyla ilk maçında boy gösterecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da siyah-beyazlı takımın başında ilk kez Göztepe'ye karşı sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İzmir temsilcisi, sahasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, bu maçın ardından Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibe imza atmıştı.
GÖZTEPE 19 SENEDİR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38'ini Beşiktaş kazanırken, 12 mücadeleden ise Göztepe galibiyetle ayrıldı. 21 maçta taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi. 10 müsabaka berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı. İzmir ekibi, Beşiktaş deplasmanında en son 27 Nisan 2002 tarihinde üç puana ulaştı. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 4 maçta da Beşiktaş rakibine puan şansı tanımadı. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta eksik isim bulunmazken, Göztepe'de Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.
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