24 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

Konyaspor-Antalyaspor | CANLI

Konyaspor-Antalyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR-ANTALYASPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Amir, Musa, Jevtovic, Ömer Ali, Cikalleshi, Kravets.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Ribeiro, Gökdeniz, Amilton, Jahovic.


KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Antalyaspor maçı aat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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