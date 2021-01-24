Süper Lig'in 21. haftasında Denizlispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Denizlispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı 24 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Fabiano, Muhammet, Bergdich, Murawski, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Campi, Roco, Balkovec, Koray, Ndao, Ndiaye, Bertolacci, Borini, Sobiech

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