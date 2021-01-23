23 Ocak 2021, Cumartesi

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Son dakika: Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının 11'leri belli oldu!

Başakşehir - Ç. Rizespor | İlk 11'ler belli oldu
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

'in 21. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: , , , , , , , , , , Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer; , , Meriah, Melnjak; , Donsah; , Doğan, Michalak; Samudio

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