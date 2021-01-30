Fenerbahçe-Çaykur Rizespor | CANLI
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.
Ç. Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio.
SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mücadelesine 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, sakatlıkları sebebiyle Rizespor maçında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra takıma yeni katılan ve henüz hazır olmayan Mesut Özil de kadroda yer almadı.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL YEDEK SOYUNDU
Bright Osayi-Samuel, Çaykur Rizespor maçında yedekler arasında yer aldı.
Sarı-lacivertli takıma yeni katılan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un tercihi ile mücadeleye yedek soyundu. 23 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesinde şans bekledi.
SUMUDICA İLK KEZ TAKIMIN BAŞINDA
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'ın ayrılmasının ardından göreve gelen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk maçına çıktı. Fenerbahçe mücadelesi ile Rizespor'un başında Kadıköy'de yer alan Rumen çalıştırıcı, çeşitli sebeplerle dolduramadığı maç kadrosuna 2 kaleci dahil etti. Sumudica, kaleyi Gökhan Akkan'a emanet ederken Tarık Çetin ile Zafer Görgen'i yedeklere dahil etti.
Yeşil-mavili ekipte Mithat Pala, Montassar Talbi, Milan Skoda ile sarı kart cezası bulunan Abdullah Durak, sakatlıkları bulunan Loic Remy, Tunay Torun, İsmail Köybaşı, Aminu Umar, Selim Ay, Alberk Koç ve Kemal Rüzgar kadroda yer almadı.
4 FUTBOLCU FORMASINA KAVUŞTU
Öte yandan Rizespor'da corona virüsüne yakalanan ve yapılan son testleri negatif çıkan Gökhan, Boldrin, Moroziuk ve Fabrico yeniden formalarına kavuştu.
VALENCIA SINIRDA
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor müsabakasında sarı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, kart görmesi durumunda Hatay deplasmanına gidemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Valencia'nın yanı sıra sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak Tisserand da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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