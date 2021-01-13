Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüpler Birliği'nin önerisini kabul etti! Yabancı sayısı...

Son dakika haberine göre; Riva'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki görüşmeden flaş bir karar çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Federasyon, Kulüpler Birliği'nin yabancı sayısındaki önerisini kabul ederek, 14 olan yabancı sınırlamasını, sezon sonuna kadar 16'ya çıkarmaya karar verdi.

TFF'nin önümüzdeki saatlerde konuya dair açıklama yapması bekleniyor.

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