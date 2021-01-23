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Başakşehir Çaykur Rizespor maçı CANLI

Başakşehir - Çaykur Rizespor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'in 21. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Başakşehir - Ç. Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: , , , , , , , , , , Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer; , , Meriah, Melnjak; Abdullah, Donsah; Sabo, Doğan, Michalak; Samudio

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