Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Başakşehir - Ç. Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, İrfan Can, Deniz Türüç, Berkay, Crivelli, Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer; Onur, Selim, Meriah, Melnjak; Abdullah, Donsah; Sabo, Doğan, Michalak; Samudio

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