21 Ocak 2021, Perşembe

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PFDK kararları açıklandı! Mbaye Diagne...

PFDK kararları açıklandı! Mbaye Diagne...
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

, resmi internet sitesinden PFDK kararlarını açıkladı. Kurul, maçında direkt kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu 'ye 2 maç ceza verdi.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

1- A.Ş. sporcusu MBAYE DIAGNE'nin, 17.01.2021 tarihinde oynanan A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- başkanı 'ın, 16.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK- müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- Kulübünün, 16.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimata aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, protokol listesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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