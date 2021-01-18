18 Ocak 2021, Pazartesi

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Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

'in 19. haftasında Kasımpaşa ile BB. Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Kasımpaşa ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı 18 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, , Evren, , , , Yusuf Erdoğan, Alan, Hodzic

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Schwechlen, Teikeu, Kaan, Donald, , Emrah, Novikovas, Rashad,

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