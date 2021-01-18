Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile BB. Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Kasımpaşa ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı 18 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Evren, Aytaç Kara, Varga, Thelin, Yusuf Erdoğan, Alan, Hodzic

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Schwechlen, Teikeu, Kaan, Donald, Brahim Darri, Emrah, Novikovas, Rashad, Ricardo Gomes

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