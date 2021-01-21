Galatasaray'dan transferde Aaron Boupendza harekatı! İşte yapılan teklif

Son olarak Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini farklı geçerek sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Transfer çalışmalarında gaza basan sarı-kırmızılılar, uzun lig maratonu için forvete takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'da gündeme gelen isimlerden biri de Hatayspor'da attığı gollerle adından söz ettiren Aaron Boupendza... İşte sarı-kırmızılı ekibin Gabonlu forvet için yaptığı o teklif... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)