21 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaray'dan transferde Aaron Boupendza harekatı! İşte yapılan teklif

Son olarak Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini farklı geçerek sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Transfer çalışmalarında gaza basan sarı-kırmızılılar, uzun lig maratonu için forvete takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'da gündeme gelen isimlerden biri de Hatayspor'da attığı gollerle adından söz ettiren Aaron Boupendza... İşte sarı-kırmızılı ekibin Gabonlu forvet için yaptığı o teklif... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 21.01.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 16:57
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Galatasaray'dan transferde Aaron Boupendza harekatı! İşte yapılan teklif

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

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Galatasaray'dan transferde Aaron Boupendza harekatı! İşte yapılan teklif

Sarı-kırmızılı takım, bir önceki iç saha maçında da başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni 6-0 yenerek gol şov yapmıştı.

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Galatasaray'dan transferde Aaron Boupendza harekatı! İşte yapılan teklif

Ligin en çok gol atan takımlarından olan Galatasaray, forvet oyuncuları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin performansından ise memnun değil.

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Galatasaray'dan transferde Aaron Boupendza harekatı! İşte yapılan teklif

Ocak ayı transfer dönemi içerisinde, forvet mevkisine takviye yapmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar hedefini belirledi.

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Galatasaray'dan transferde Aaron Boupendza harekatı! İşte yapılan teklif

Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da harikalar yaratan Aaron Boupendza'ya talip oldu.

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