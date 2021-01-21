Beşiktaş'tan Hulk açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hulk transferiyle ilgili de konuşan Kocadağ, "Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünebiliriz. Menajerler aracılığıyla bir temas oldu." dedi.

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