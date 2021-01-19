19 Ocak 2021, Salı

SÜPER LİG

Kayserispor-Başakşehir | CANLI

Kayserispor-Başakşehir | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

'in 20. haftasında sahasında 'i ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 20. hafta mücadelesinde , 'le karşı karşıya geliyor. Mücadelenin CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, P. Henrique, Alibec.

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba.


KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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