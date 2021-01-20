20 Ocak 2021, Çarşamba

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Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Akın, , Katranis, Pablo, Mesut, Rayane Aabid, , Akintola, Selim, ,

Yeni Malatyaspor: Ertaç, , Semih, Wallace, Hadebe, Ndayishimiye, Zeki, Fofana, Kubilay, Adem Büyük, Umut Bulut

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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