25 Ocak 2021, Pazartesi

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Alanyaspor - Ankaragücü: 4-3 | MAÇ SONUCU-ÖZET

Alanya geriden gelip kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

'in 21. haftasında , sahasında Ankaragücü'nü ağıladı. 7 gollü maçta kazanan taraf ev sahibi ekip Alanyaspor oldu.

'de ilk yarının kapanış haftasında sahasında başkent ekibi Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada 2-0 geriye düşen Alanyaspor mücadeleden 4-3 galip ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi ekibin golleri Salih Uçan, Bakasetas, Babacar ve Moubandje'den gelirken, Ankaragücü'nün gollerini (2) ve Fatih Aksoy (k.k) kaydetti.

Bu skorla Alanyaspor ilk yarıyı topladığı 34 puanla 5. sırada tamamlarken, Ankaragücü 18 puanla 19. sırada bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada sağdan gelişen Ankaragücü atağında Lobjanidze topu ceza alanı içindeki Paintsil'e aktardı. Paintsil'in arka direkten vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

14'üncü dakikada Ankaragücü ile bir kez daha Alanyaspor kalesine yaklaşırken, top savunmada Caulker'dan geri döndü.

16'ncı dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında topu ceza sahası içindeki Babacar'a verdi. Babacar'ın vuruşu kaleci 'da kaldı.

28'inci dakikada sağdan gelişen Ankaragücü atağında Lobjanidze ceza sahası içine kadar gelerek arka direğe koşu yapan Paintsil'e topu aktardı. Paintsil'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

38'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın vuruşu savunmadan geri döndü. Savunmadan dönen topu önünde bulan Salih, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

41'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında arka direğe sızan Salih'e topu aktardı. Salih'in şutunda top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takım MKE Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

51'inci dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda top son olarak Moubandje'de kaldı. Moubandje'nin vuruşunda top savunmadan geri döndü.

54'üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas, sert bir şut çekti. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-2.

62'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Salih, altı pasa kadar gelerek topu yerden Babacar'a aktardı. Babacar'ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

65'inci dakikada Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Lobjanidze, topu Badji'ye aktardı. Badji'nin vuruşunda top ağlara gitti: 3-3

79'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih'in ara pasıyla ceza sahasının sağ köşesinde topu kontrol eden Moubandje, düzelttiği topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3.

Karşılaşma Alanyaspor'un 4-3'lük üstünlüğüyle son buldu.

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