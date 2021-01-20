20 Ocak 2021, Çarşamba

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Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Tarık Çetin, , Emir Dilaver, , Abdullah Durak, , Donsah, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, , Skoda

Gaziantep FK: Günay Güvenç, , Alin Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kenan Özer, Güray Vural, Maxim, Vetrih, Muhammet Demir, Mirallas

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