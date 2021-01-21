Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayan Sivasspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.





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