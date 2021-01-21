21 Ocak 2021, Perşembe

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Sivasspor - Fenerbahçe maçı CANLI

Sivasspor - Fenerbahçe | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

'in 20. haftasında ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

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FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Sadık, , , Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayan Sivasspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.


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