Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Denizlispor'u Emre Akbaba, Feghouli, Donk, Muhammet (k.k.) Belhanda ve Sekidika'nın golleriyle 6-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem Suat Arslanboğa'nın yönettiği mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 8. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Sofiane Feghouli, 45+1. dakikada Ryan Donk, 60. dakikada Muhammet Özkal (k.k.) 64. dakikada Younes Belhanda ve 90+2. dakikada Jesse Sekidika'nın attığı gollerle 6-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Konuk takımın tek golü ise 48. dakikada Veton Tusha'dan geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 36'ya çıkararak 3. sıraya yükseldi. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Denizlispor ise 14 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, 24 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise aynı gün ve aynı saatte Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da ligde son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 6 değişikliğe gidildi.

Ligin 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 3'ü zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor maçına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.

Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan futbolculardan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan sakatlığı, Mbaye Diagne kart cezası nedeniyle kadroya giremedi, Okan Kocuk, Etebo ve Luyindama yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Muslera, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Feghouli ve Babel 11'de maça başladı.

MUSLERA 220 GÜN SONRA SAHADA

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sarı-kırmızılı formayla bir maça çıktı.

Ligde geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında bacağı kırılan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 7 ay sonra bir karşılaşmada forma giydi.

ARDA TURAN'DAN MUSLERA'YA KAPTANLIK JESTİ

Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan, kaptanlık pazubendini Fernando Muslera'ya devretti.

Yaşadığı uzun sakatlık sürecini atlatıp 220 gün sonra sahalara dönen Muslera, Yukatel Denizlispor müsabakasına kaptan olarak çıktı.

Ligde bu sezon maçlara kaptan olarak çıkan Arda Turan'ın karşılaşma öncesinde soyunma odasında pazubendi tecrübeli file bekçisine vererek jest yaptığı bildirildi.

SOFIANE FEGHOULI 4 MAÇ SONRA OYNADI

Sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli, ligde 4 maç sonra forma giydi.

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Cezayirli futbolcu, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş müsabakalarında yer alamadı.

Sakatlığının geçmesinin ardından Beşiktaş derbisinde kadroya giren ancak süre alamayan Feghouli, Yukatel Denizlispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

SANTRFORDA BABEL OYNADI

Fatih Terim, santrforları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede Ryan Babel'i oynattı.

Falcao ile bu bölgede daha önce oynattığı Oğulcan Çağlayan'dan sakatlığı, Diagne'den ise kart cezası nedeniyle yararlanamayan Terim, genelde sol kanatta görev verdiği Babel'i santrfora çekti.

DENİZLİSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son lig müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Ege temsilcisi, müsabakaya Costel Pantilimon,Tiago Lopes, Muhammet Özkal, Fabiano Leismann, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Mattheiu Dossevi, Hadi Sacko, Recep Niyaz, Angelo Sagal ve Hugo Rodallega ilk 11'i ile çıktı.

Yeşil-siyahlı takımın yedek kulübesinde Cenk Gönen, Ahmad Yasin, Sakıb Aytaç, Federico Varela, Veton Tusha, Mert Sarıkuş, Özer Özdemir, Emirhan Kaşcıoğlu, Alihan Kalkan, Muhammed Kıryolcu yer aldı.

Ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'inde yer alan futbolculardan Özer Özdemir yedeğe çekilirken, Muris Mesanovic kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerinde Bergdich ve Rodallega forma giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Feghouli, Linnes'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına girdi ve çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri yerden sert çevirdiği top kaleci Pantilimon'da kaldı.



3'üncü dakikada Belhanda ceza yayında topla buluştu ve Emre Akbaba'ya ara pası gönderdi. Denizlispor savunması bu pası karşılarken, yine yay üzerinde topu önünde bulan Babel bekletmeden vuruşunu yaptı, top auta gitti.



7'nci dakikada Rodallega'nın ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Muslera'da kaldı.



8'inci dakikada Feghouli, savunma arkasına koşu yapan Belhanda'yı gördü. Belhanda ceza sahasına girer girmez topu penaltı noktasına çevirirken, bu bölgede bulunan Emre Akbaba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

17'nci dakikada Linnes sağ kanattan açtığı orta ile topu Babel ile buluşturdu. Babel meşin yuvarlağı sırtı dönük alırken, savunmanın müdahalesiyle top Feghouli'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert şutunda top filelere gitti: 2-0.



35'inci dakikada Sagal'ın pasıyla ceza sahasına giren Recep Niyaz'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Muslera kornere çeldi.



40'ıncı dakikada Dossevi'nin sağ kanattan içeriye çevirdiği ortaya savunma müdahale yaparken, seken top altıpasta bulunan Rodallega'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda topu Muslera kurtardı.



45+1'inci dakikada Galatasaray'ın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda açılan ortanın Sagal'a çarpaması sonucunda top ceza sahası içine doğru geldi. Donk, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 3-0.



İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

48'inci dakikada Rodallega'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topu kontrol eden Tusha, yaptığı vuruşla farkı 2'ye indirdi: 3-1.



59'uncu dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli, topu çektikten sonra vuruşunu yaptı, Pantilimon topu konrere çeldi.



60'ıncı dakikada Babel'in pasıyla hızla ceza sahasına giren Saracchi vuruşunu yaptı, Pantilimon'dan seken top Muhammet Özkal'a çarparak ağlarla buluştu: 4-1.



64'üncü dakikada Saracchi'nin sol kanattan kestiği topla ceza sahası yayında Belhanda buluştu. Belhanda pasını Linnes'e aktarırken, Norveçli futbolcu da yeniden topu Belhanda ile buluşturdu. Faslı yıldız futbolcunun ceza sahası yayına yakın bölgeden yaptığı plase vuruş ağlara gitti: 5-1.



70'inci dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Babel, hızla ceza sahasına sokuldu. Babel, topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara göndermek istedi ancak top üstten auta çıktı.



75'inci dakikada Rodallega'nın ara pasıyla ceza sahasına sokulan Sagal'ın vuruşunu Muslera çıkardı.



80'inci dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş Pantilimon'dan sekti. Seken topa Ömer Bayram'ın vuruşu ise yine Pantilimon'da kaldı.



90+2'nci dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasına giren Sekidika, sert vuruşuyla ağları sarstı: 6-1.



Müsabaka ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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