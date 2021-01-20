Galatasaray'da Fernando Muslera'dan geri dönüş sözleri! "İçimdeki oynama isteği..."

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığının ardından Denizlispor maçıyla birlikte sahalara dönen Fernando Muslera, geri dönüşüyle ilgili açıklama yaptı. Uruguaylı eldiven, sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından "Muslera | Geri Dönüş" başlığıyla paylaşılan videoda "Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 20. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalara uzak olan Uruguaylı eldiven, 220 gün sonra Denizlispor maçıyla sahalara döndü.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda geri dönüşüyle ilgili konuşan tecrübeli eldiven, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri dönüyorum ve yine her zaman olduğu gibi maksimumu vermek istiyorum. Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla. O yüzden bu süreçte sahaya dönebilmek için çok fazla fedakarlık yaptım." ifadelerini kullandı.

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