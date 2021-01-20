20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Fernando Muslera'dan geri dönüş sözleri! "İçimdeki oynama isteği..."

Muslera'dan geri dönüş sözleri! İçimdeki oynama isteği...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

'da uzun süreli sakatlığının ardından maçıyla birlikte sahalara dönen , geri dönüşüyle ilgili açıklama yaptı. Uruguaylı eldiven, sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından " | Geri Dönüş" başlığıyla paylaşılan videoda "Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'in 20. haftasında 'nda 'u ağırlayan 'da sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalara uzak olan Uruguaylı eldiven, 220 gün sonra Denizlispor maçıyla sahalara döndü.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda geri dönüşüyle ilgili konuşan tecrübeli eldiven, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri dönüyorum ve yine her zaman olduğu gibi maksimumu vermek istiyorum. Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla. O yüzden bu süreçte sahaya dönebilmek için çok fazla fedakarlık yaptım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Muslera paylaşımı paylaşımı

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