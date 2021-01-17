Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı 17 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallece, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ahmet, Ndayishimiye, Adem Büyük, Kubilay, Olcay Şahan, Umut Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Donsah, Abdullah, Tunay, Fernando, Samudio, Skoda

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