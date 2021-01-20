20 Ocak 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Hatayspor 1-2 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Y. Malatya Hatay'ı deplasmanda devirdi!
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

'in 20. haftasında , deplasmanda Atakaş 'u Yavru ve Büyük'ün (p) golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 20. haftasında ile , Antakya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 53. dakikada Yavru ve 77. dakikada Büyük'ün attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Akdeniz temsilcisinin tek golüyse 87. dakikada 'dan geldi.

Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 27'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Hatayspor ise 31 puanla 5. sırada kaldı.

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, , Sackey, , Mesut, Ribeiro, Aabid, Boupendza, , Akintola, Diouf

Yeni Malatyaspor: , Hafez, , , , Zeki, , , Adem, Umut, Kubilay

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