Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Başakşehir ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Sivasspor maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan, Visca, Deniz, Gulbrandsen, Demba Ba

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur, Claudemir, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Kayode, Yatabare

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