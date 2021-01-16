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Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Sivasspor maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Rafael, , , Hasan Ali, Mahmut, İrfan, Visca, Deniz, , Demba Ba

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, , Robin Yalçın, Uğur, Claudemir, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Kayode, Yatabare

Konyaspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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