Fenerbahçe Ankaragücü maçı CANLI
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Fenerbahçe ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Ankaragücü maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Fenerbahçe - Ankaragücü maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Bolingi
FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN NOTLAR
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ile Erdem Bayık üstlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre 4 farklı isimle MKE Ankaragücü maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Caner Erkin, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar yer almazken yerlerine ise Serdar Aziz, Novak, Valencia ve Samatta görev aldı. Erol Bulut, Ankaragücü maçına şu 11'le çıktı: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.
CANER İLE MERT HAKAN CEZALI
Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin ile Mert Hakan Yandaş, MKE Ankaragücü maçında takımlarını yalnız bıraktı. Sarı kart cezası bulunan Caner Erkin ile kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü maçında görev alamadı.
NOVAK 4 MAÇ SONRA
Fenerbahçe'de Filip Novak, 4 maç sonra sahadaki yerini aldı.
Sarı-lacivertli ekipte en son 23 Aralık'ta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde yer alan Novak, sonrasında oynanan 3 lig, 1 de kupa maçında görev alamadı. Çek futbolcu, Ankaragücü maçında ilk 11'de yer aldı.
FERDİ KADIOĞLU SAKAT
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü mücadelesinde kadroda yer alamadı. Omzunda ağrı bulunan Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarılarak riske edilmedi.
SARI-LACİVERTLİLERDE 10 EKSİK
Fenerbahçe, Ankaragücü maçına 10 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Kemal Ademi, Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ile Caner Erkin, Ankaragücü maçında takımlarını yalnız bıraktı.
ANKARAGÜCÜ'NDE 4 EKSİK
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Stelios Kitsiou, Cebrail Karayel, Michal Pazdan ve Ender Aygören, Fenerbahçe karşılaşmasında yer alamayan isimler oldu.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise "Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi" 11'i ile sahaya çıktı.
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