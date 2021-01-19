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Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Göztepe - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 19 Ocak Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Murat, , , Berkan, Soner, Halil, Peter Zulj, , Tripic, Cherif Nidaye

Gençlerbirliği: , Halil İbrahim, Zargo Toure, , , Piris, Furman, Soner Dikmen, , Rahmetullah, İlker

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