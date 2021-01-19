Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Göztepe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 19 Ocak Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Murat, Mihojevic, Titi, Berkan, Soner, Halil, Peter Zulj, Obinna, Tripic, Cherif Nidaye

Gençlerbirliği: Übeyd, Halil İbrahim, Zargo Toure, Diego, Polomat, Piris, Furman, Soner Dikmen, Murat Yıldırım, Rahmetullah, İlker

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