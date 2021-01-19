19 Ocak 2021, Salı

SÜPER LİG

Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

Süper Lig'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Başakşehir maçı 19 Ocak Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Sapunaru, Attamah, Aziz, , Avramovski, , , , Kanga

Başakşehir: , Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, , ,

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