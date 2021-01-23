23 Ocak 2021, Cumartesi

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Başakşehir 1-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir evinde Rize'ye takıldı!
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'in 21. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

'in 21. haftasında Başakşehir ile , Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Turuncu-lacivertlilerin golü 65. dakikada 'dan gelirken, Karadeniz ekibinin golünü 49. dakikada kaydetti.

Başakşehir bu sonuçla puanını 24'e çıkararak 14. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise puanını 25'e yükselterek 12. sırada kendine yer buldu.

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden , ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekip, 'a deplasmanda 2-0 yenildiği mücadelenin ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de Ponck, , , ve 'nın yerine Mehmet Topal, Epureanu, , Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'de görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren , , Bolingoli ve Junior Caiçara kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekip; , , Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sahaya çıktı.

EPUREANU GERİ DÖNDÜ

Medipol Başakehir'de geçtiğimiz hafta Hes Kablo Kayserispor karşısında forma giyemeyen Alexandru Epureanu ilk 11'de yer aldı.

Kaptan Epureanu, yeni transfer Brezilyalı oyuncu Leonardo Duarte ile birlikte savunma ikilisini oluşturdu.

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