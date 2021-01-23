Başakşehir 1-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Turuncu-lacivertlilerin golü 65. dakikada Mehmet Topal'dan gelirken, Karadeniz ekibinin golünü 49. dakikada Samudio kaydetti.
Başakşehir bu sonuçla puanını 24'e çıkararak 14. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise puanını 25'e yükselterek 12. sırada kendine yer buldu.
BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN NOTLAR
Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Medipol Başakşehir, ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Turuncu-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 2-0 yenildiği mücadelenin ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahada yer aldı.
Medipol Başakşehir'de Ponck, Mahmut Tekdemir, Giuliano, Aleksic ve Demba Ba'nın yerine Mehmet Topal, Epureanu, Berkay Özcan, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'de görev yaptı.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Edin Visca, Nacer Chadli, Bolingoli ve Junior Caiçara kadroda yer almadı.
Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sahaya çıktı.
EPUREANU GERİ DÖNDÜ
Medipol Başakehir'de geçtiğimiz hafta Hes Kablo Kayserispor karşısında forma giyemeyen Alexandru Epureanu ilk 11'de yer aldı.
Kaptan Epureanu, yeni transfer Brezilyalı oyuncu Leonardo Duarte ile birlikte savunma ikilisini oluşturdu.
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