Son dakika: Trabzonspor - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Konyaspor maçı 19 Ocak Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande, Ömer Ali, Amir, Cikalleshi, Kravets
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