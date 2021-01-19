19 Ocak 2021, Salı

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Son dakika: Trabzonspor - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu

Trabzonspor - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 19 Ocak Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Ie, , , Abdulkadir Parmak, Lewis , Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, , Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande, Ömer Ali, Amir, Cikalleshi, Kravets

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