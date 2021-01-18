Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadeleyi misafir takım 2-1 kazandı ve 3 hafta aradan sonra galibiyete uzandı.

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, BB Erzurumspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Cenk Alkılıç ve 68'de Ricardo Gomes kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 72'de Thelin'in ayağından geldi.

Kasımpaşa'da Luckassen, 90+1'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor 16 puana yükselirken, Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Emrah Başsan'ın arka direğe ortasında Schwechlen topu kafayla penaltı noktasındaki Teikeu'ya indirdi. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda kaleci Ramazan iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

27. dakikada Emrah Başsan'ın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.

31. dakikada Murat Uçar'ın sağ kanattan içeriye yerden ortasında kaleci Ramazan'ın kayarak uzaklaştırmak istediği top ceza sahası sağ çaprazında Cenk Ahmet'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

39. dakikada Varga'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Thelin'in meşin yuvarlak yere inmeden yaptığı vuruşu kaleci Szumski önledi. Dönen topu önünde bulan Thelin'in ikinci şutu ise üst direkten oyun alanına döndü.

56. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Hodzic'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş kaleci Szumski'de kaldı.

68. dakikada Cenk Ahmet pasını sağ kanattaki Aatif'a verdi. Aatif'ın bir süre topu sürdükten ceza sahasına ortasında Gomes kale ağzında yaptığı dokunuşla fileleri havalandırdı. 0-2

73. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Thelin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

76. dakikada Ricardo Gomes'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aatif'ın kayarak yaptığı vuruş kalenin solundan auta çıktı.

90+1. dakikada Luckassen, eliyle Emrah Başsan'ın yüzüne yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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