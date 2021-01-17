17 Ocak 2021, Pazar

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Denizlispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Denizlispor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Hatayspor maçı 17 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantiimon, , , Muhammet, Özer, Murawski, Bakalorz, , Sagal, Sacko, Mesanovic

Hatayspor: Akın, Popov, , Pablo, Mesut, , Ruben Riberio, Rayane Aabid, Akintola, Selim Ilgaz, Boupendza

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