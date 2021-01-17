Son dakika: Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen VAR hakemi oldu! İşte detaylar...

Son dakika haberine göre Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen görev yapacak. AVAR'da ise Ali Şansalan ile Ekrem Kan var.

Vodafone Park'ta oynanacak derbi mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

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