17 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika: Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Derbinin VAR hakemi belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında oynanacak olan derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen VAR hakemi oldu! İşte detaylar...

Son dakika haberine göre 'de bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR koltuğunda görev yapacak. AVAR'da ise ile var.

'ta oynanacak derbi mücadelesinde hakem düdük çalacak.

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