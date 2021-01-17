Son dakika Galatasaray haberi: İşte Fatih Terim'in Beşiktaş'ı devirme planı!
Sahaya 4-3-3 düzeni ile çıkacak olan Terim, Taylan-Belhanda ve Emre Kılınç’a da “Josef’e top aldırmayın” talimatını verdi. Ayrıca duran toplarda da Vida, Larin ve Atiba’ya dikkat edilecek. İşte detaylar...
Florya'da üç gündür Beşiktaş'ı analiz eden Fatih Terim ve yardımcıları, derbi stratejisini belirledi. Sahaya 4-3-3 dizilişi ile yayılacak Galatasaray'da orta sahayı Taylan Antalyalı-Belhanda- Emre Kılınç üçlüsü kontrol edecek. Sarı-kırmızılı takım, top Beşiktaş'a geçtiğinde ise 4-3-1-2 dizilişine dönecek ve önde baskı uygulayacak.
KAFALARA DİKKAT!
Fatih Terim pres yapmalarını istediği hücum oyuncularına "Josef De Souza'yı orta sahada topla buluşturmayın'' uyarında bulundu. Beşiktaş'a yönelik duran top çalışması gerçekleştiren G.Saray; Vida, Larin ve Atiba'ya özel önlem alacak. Sarıkırmızılılar kazandığı korner ve serbest atışlarını ise Belhanda ve Emre Kılınç ile dönüşümlü olarak kullanacak.
VODAFONE PARK HASRETI
2020'DE kupa kazanamayan G.Saray, buna karşılık deplasmanlarda birçok olumsuz seriye son vermişti. 21 yıl sonra Kadıköy'de kazanan Aslan, Trabzon ve Sivas'ı yeni statlarında ilk kez devirdi. 2016'da yenilenip açılan Vodafone Stadı'nda Beşiktaş'ı yenemeyen G.Saray, 3 yenilgi aldı, bir kez berabere kaldı.
DERBİLERDE FATİH TERİM FARKI VAR
Son 6 sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 21 kez karşılaşan Galatasaray bu derbilerin sadece 3'ünü kazanırken, 10 beraberlik 8 mağlubiyet gördü. Sarı-kırmızılı takımın başında ezeli rakiplerine karşı 65. kez derbiye çıkacak Fatih Terim'in Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı karnesinde 23 galibiyet-25 beraberlik 16 yenilgi yazıyor. (Sabah)
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