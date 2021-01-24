24 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika: Beşiktaş - Göztepe maçının 11'leri belli oldu!

Beşiktaş - Göztepe | İlk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Göztepe maçı 24 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: , , Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, , Aboubakar

GÖZTEPE: İrfan Can, , Titi, Marko, , , Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden ve zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, 'nin deplasmanında aldığı beraberlikle puan farkını 2 yaptı. Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son karşılaşmasında Göztepe'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılarda hedef 3 puan. Sezona yönetiminde başlayan Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna 'ı oturturken, tecrübeli teknik adam yeni takımıyla ilk maçında boy gösterecek. Beşiktaş Teknik Direktörü da siyah-beyazlı takımın başında ilk kez Göztepe'ye karşı sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İzmir temsilcisi, sahasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, bu maçın ardından Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibe imza atmıştı.

GÖZTEPE 19 SENEDİR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38'ini Beşiktaş kazanırken, 12 mücadeleden ise Göztepe galibiyetle ayrıldı. 21 maçta taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi. 10 müsabaka berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı. İzmir ekibi, Beşiktaş deplasmanında en son 27 Nisan 2002 tarihinde üç puana ulaştı. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 4 maçta da Beşiktaş rakibine puan şansı tanımadı. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta eksik isim bulunmazken, Göztepe'de Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.

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