16 Ocak 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Karagümrük-Beşiktaş maçı Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.01.2021

'in 20. haftasındaki - maçı Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre , 'ı 21 Ocak Perşembe günü Stadı'nda ağırlayacak.

36 yıl sonra yükseldiği 'de kendisiyle özdeşleşen 'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını, daha önce Atatürk Olimpiyat'ın yanı sıra , Esenyurt , , ve statlarında oynamıştı.

Karagümrük deplasmanda kazandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Antalyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu Antalyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu
VAR için sert eleştiri! Uygulanış şekli... VAR için sert eleştiri! "Uygulanış şekli..."
Başakşehir evinde Sivas'a takıldı! Başakşehir evinde Sivas'a takıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör