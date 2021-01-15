15 Ocak 2021, Cuma

SÜPER LİG

Gençlerbirliği 1-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Karagümrük deplasmanda kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

'in 19. haftasının açılış mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-1 kazandı ve deplasmanda ilk kez 3 puanın sahibi oldu.

'in 19. haftasında , 'ü ağırladı. Başkent ekibi karşılaşmadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Lucas Biglia (pen.), 36'da Ndao ve 88. dakikada Sobiech kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 74. dakikada Piris'in (pen.) ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 27 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

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