04 Ocak 2021, Pazartesi

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Erman Toroğlu: Böyle maçlar izlemeyelim

Böyle maçlar izlemeyelim
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

'ın 'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından usta yazar ve yorumcu köşesinde ilginç ifadelerde bulundu. Toroğlu, "Liderlik mücadelesi girince hem 'da hem Beşiktaş'ta oyun gerginliği var. Bu futbolcuların rahat hareket etmelerini engelliyor" dedi.

Bu hafta iki tane maç oynandı. Öyle iki karşılaşma ki, araya karbon kağıdı koy, hiç farkı yok birbirinden. İki şampiyonluğa oynayan takım ile düşme hattında oynayan iki takımın 90 dakikası... daha katı defans yaptı. , onlara göre biraz daha oyuna girdi. Ama futbolu böyle oynarsanız kazanma şansın azalıyor. Buradaki kilit olay, defans yapan takımın gol yemesi. Gol yiyene kadar inanılmaz direnç gösteriyorlar. Kayserispor da dün iyi dayandı. İlk penaltı tartışılabilir. Zaten bunu da Kayserispor'un genç kalecisi kurtarıyor. İkincisi ise tartışmasız penaltı. Kayserisporlu oyuncu, Beşiktaşlı futbolcunun bileğine basıyor. Hem de gereksiz yere... Siyah-beyazlı oyuncu topu ayağından çıkarmış, sen gelip ayağına basıyorsun. Zaten Kayserispor bu golden sonra ailece 'ın üstüne gidince kontradan golü yiyor. Liderlik mücadelesi girince hem 'da hem Beşiktaş'ta oyun gerginliği var. Bu futbolcuların rahat hareket etmelerini engelliyor. Ama bu gerginlik çok erken. 21 takımlı bir lig oynanıyor. 3-4 maç üst üste kazanan yukarı çıkıyor, kaybeden aşağı iniyor. Sanki yüksek binalardaki hızlı asansörler gibi... İyi mücadele oldu, tamam. Peki kalite var mıydı? Hayır... İnşallah bundan sonra böyle maçlar seyretmeyiz. Ne önceki akşam oynanan Antalyaspor-Galatasaray, ne de dün akşamki Kayserispor-Beşiktaş maçları gibi.. Son dakika oyundan atılan Kayserisporlu futbolcuları anlamak mümkün değil. Rakibin Beşiktaş değil ki. Sen düşmemeye oynayan bir takımsın, bu maç bitti. Bundan sonra oynanacak maçlarda senin rakiplerin. Bunlar nasıl profesyonel anlamak mümkün değil. (Fotomaç)
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