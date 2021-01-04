04 Ocak 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Erman Toroğlu: Böyle maçlar izlemeyelim
Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından usta yazar ve yorumcu Erman Toroğlu köşesinde ilginç ifadelerde bulundu. Toroğlu, "Liderlik mücadelesi girince hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta oyun gerginliği var. Bu futbolcuların rahat hareket etmelerini engelliyor" dedi.
Bu hafta iki tane maç oynandı. Öyle iki karşılaşma ki, araya karbon kağıdı koy, hiç farkı yok birbirinden. İki şampiyonluğa oynayan takım ile düşme hattında oynayan iki takımın 90 dakikası... Antalyaspor daha katı defans yaptı. Kayserispor, onlara göre biraz daha oyuna girdi. Ama futbolu böyle oynarsanız kazanma şansın azalıyor. Buradaki kilit olay, defans yapan takımın gol yemesi. Gol yiyene kadar inanılmaz direnç gösteriyorlar. Kayserispor da dün iyi dayandı. İlk penaltı tartışılabilir. Zaten bunu da Kayserispor'un genç kalecisi kurtarıyor. İkincisi ise tartışmasız penaltı. Kayserisporlu oyuncu, Beşiktaşlı futbolcunun bileğine basıyor. Hem de gereksiz yere... Siyah-beyazlı oyuncu topu ayağından çıkarmış, sen gelip ayağına basıyorsun. Zaten Kayserispor bu golden sonra ailece Beşiktaş'ın üstüne gidince kontradan golü yiyor. Liderlik mücadelesi girince hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta oyun gerginliği var. Bu futbolcuların rahat hareket etmelerini engelliyor. Ama bu gerginlik çok erken. 21 takımlı bir lig oynanıyor. 3-4 maç üst üste kazanan yukarı çıkıyor, kaybeden aşağı iniyor. Sanki yüksek binalardaki hızlı asansörler gibi... İyi mücadele oldu, tamam. Peki kalite var mıydı? Hayır... İnşallah bundan sonra böyle maçlar seyretmeyiz. Ne önceki akşam oynanan Antalyaspor-Galatasaray, ne de dün akşamki Kayserispor-Beşiktaş maçları gibi.. Son dakika oyundan atılan Kayserisporlu futbolcuları anlamak mümkün değil. Rakibin Beşiktaş değil ki. Sen düşmemeye oynayan bir takımsın, bu maç bitti. Bundan sonra oynanacak maçlarda senin rakiplerin. Bunlar nasıl profesyonel anlamak mümkün değil. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları