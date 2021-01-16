Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kayserispor maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Djilobodji, Vetrih, Güray, Kubilay, Maxim, Mirallas, Kenan, Muhammet Demir

KayserispoR: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz, Avramovski, Yaw Ackah, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak

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