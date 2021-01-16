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Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kayserispor maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, , , Güray, , Maxim, , Kenan,

KayserispoR: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz, Avramovski, Yaw Ackah, Henrique, , ,

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