09 Ocak 2021, Cumartesi

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Süper Lig'de hangi takımlar kimleri aldı? İşte biten transferler (2020-2021 sezonu)

Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 5 Ocak itibarıyla resmen başladı. Kulüpler takımlarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, transfer bombalar peş peşe patladı. İşte Süper Lig'de ara transfer döneminde biten tüm transferler... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 09.01.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 12:17
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Süper Lig'de hangi takımlar kimleri aldı? İşte biten transferler 2020-2021 sezonu

MOHAMMED KAMARA

Yeni takımı: Hatayspor (2+1 yıl)
Eski takımı: Menemenspor

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Süper Lig'de hangi takımlar kimleri aldı? İşte biten transferler 2020-2021 sezonu

BRAHIM DARRI

Yeni takımı: Erzurumspor
Eski takımı: Kulüpsüz (Son takımı Fatih Karagümrük)

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Süper Lig'de hangi takımlar kimleri aldı? İşte biten transferler 2020-2021 sezonu

ZYMER BYTYQI

Yeni takımı: Konyaspor
Eski takımı: Viking

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Süper Lig'de hangi takımlar kimleri aldı? İşte biten transferler 2020-2021 sezonu

GÖKHAN KARADENİZ

Yeni takımı: Samsunspor
Eski takımı: Hatayspor

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Süper Lig'de hangi takımlar kimleri aldı? İşte biten transferler 2020-2021 sezonu

BERAT ÖZDEMİR

Yeni takımı: Trabzonspor
Eski takımı: Gençlerbirliği

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