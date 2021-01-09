Süper Lig'de hangi takımlar kimleri aldı? İşte biten transferler (2020-2021 sezonu)

Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 5 Ocak itibarıyla resmen başladı. Kulüpler takımlarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, transfer bombalar peş peşe patladı. İşte Süper Lig'de ara transfer döneminde biten tüm transferler... | Son dakika transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 12:17 ABONE OL