11 Ocak 2021, Pazartesi

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BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Erzurumspor-Fenerbahçe maçına dair tüm bilgiler!
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

'in 17. haftasında sahasında 'yi konuk edecek. Zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi son sırada bulunurken, Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor. Peki, -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

'in 17. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin 3 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş sarı kart sınırında. Dört isim bugün de sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

DEPLASMAN FATİHİ

Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada en başarılı takım. Deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanan Kanarya; 1'er beraberlik+ mağlubiyet yaşadı, hanesine 19 puan yazdırdı. Kadıköy'de ise 13 puan topladı.

3. KEZ RAKİPLER

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye , Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. 2018- 19 sezonunda Ülker Stadı'nda yapılan ilk maç 2-2 biterken, Erzurum'daki rövanşı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:

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Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma 11 Ocak Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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