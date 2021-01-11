Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Erzurumspor son sırada bulunurken, Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin 3 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş sarı kart sınırında. Dört isim bugün de sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

DEPLASMAN FATİHİ

Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada en başarılı takım. Deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanan Kanarya; 1'er beraberlik+ mağlubiyet yaşadı, hanesine 19 puan yazdırdı. Kadıköy'de ise 13 puan topladı.

3. KEZ RAKİPLER

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. 2018- 19 sezonunda Ülker Stadı'nda yapılan ilk maç 2-2 biterken, Erzurum'daki rövanşı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:

ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma 11 Ocak Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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