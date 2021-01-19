19 Ocak 2021, Salı

SÜPER LİG

Göztepe 4-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe farklı kazandı
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

'in 20. haftasında , sahasında 'ni Halil (2), Zulj ve Ndiaye'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'in 20. haftasında ile , Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 25. dakikada Peter Zulj, 45. dakikada Cherif Ndiaye ve 45+2 ile 71. dakikalarda Halil Akbunar'ın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Göztepe bu sonuçla puanını 25'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Göztepe: İrfan, Murat, Titi, Marko, Berkan, Zulj, Nwobodo, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Angelo, Zargo, Halil İbrahim, Piris, Soner, Soner, Murat Yıldırım, Polomat, Gökhan.

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