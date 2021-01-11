11 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! İşte Erol Bulut'un Erzurumspor maçı 11'i

F.Bahçe'de tek hedef galibiyet! İşte Bulut'un Erzurumspor maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanıp seriyi 4 maça çıkarmayı hedefliyor. İşte BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Kanarya, Süper Lig'in 18. haftasında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlıyor. Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sahasında bu sezon kazanamayan Dadaşlar ise ilk galibiyetini almaya çalışacak. Hazırlıklarını dün tamamlayan Fenerbahçe'de Diego Perotti, Jose Sosa, Filip Novak, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan 'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, , Telkeu, , , , Emrah, Donald, Obertan, Novikovas, Gomes

Fenerbahçe: Altay, Serdar (Sadık), Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sinan (Mert Hakan), Pelkas, Valencia, Thiam

ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
Fenerbahçe kafilesini Erzurum Havalimanı'nda Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı. Dernek görevlileri, Erol Bulut'a çiçek verdi.

BUZ KESECEKLER
Karşılaşma saatinde Kazım Karabekir Stadı'nda hissedilen sıcaklık -2 derece civarında olacak. Rüzgar ise saatte 36 kilometre hızla esecek. Oyuncular soğuktan etkilenmemek için boğazlık takıp, içlik giyecekler.

4 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş sarı kart sınırında. Dört isim bugün de sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

DEPLASMAN FATİHİ
Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada en başarılı takım. Deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanan Kanarya; 1'er beraberlik+ mağlubiyet yaşadı, hanesine 19 puan yazdırdı. Kadıköy'de ise 13 puan topladı.

3. KEZ RAKİPLER
Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. 2018- 19 sezonunda Ülker Stadı'nda yapılan ilk maç 2-2 biterken, Erzurum'daki rövanşı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. (Fotomaç)

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