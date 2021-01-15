15 Ocak 2021, Cuma

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Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı 15 Ocak Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: , Johansson, Zargo Toure, Arda, Polomat, Piris, Murat Yıldırım, Soner Dikmen, , Candeias, Sio

Karagümrük: , Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Bertolacci, Borini, Mevlüt

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