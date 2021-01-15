Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı 15 Ocak Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Zargo Toure, Arda, Polomat, Piris, Murat Yıldırım, Soner Dikmen, Ayite, Candeias, Sio

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Bertolacci, Borini, Mevlüt

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